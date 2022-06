Le Lons Section Paloise Rugby Féminin s'impose en Normandie et sauve sa place en Élite (0-33)

Les Lonsoises, non sans difficultés, se sont données le droit d'évoluer encore en Élite 1 la saison prochaine.

C'est un gros ouf de soulagement pour le Lons Section Paloise Rugby Féminin ! Les Béarnaises jouaient tout simplement leur survie en Élite 1 ce dimanche après-midi, sur un match sec, à Evreux face aux Valkyries Normandie de Rouen, sacrés le week-end dernier championnes d'Élite 2. Si les Normandes n'avaient pas perdu un seul match de la saison, les Lonsoises ont fait respecter la logique pour s'imposer, 0-33, et donc se maintenir !

La réaction de la coach Élodie Poublan : "On a vu 23 copines œuvrer dans le même sens, ça fait plaisir, elles méritent !" Copier

Les Lonsoises ont fait la course en tête

D'entrée de match les Béarnaises ont pris le score, grâce à un premier essai de Magali Ollier, puis deux autres en première période signés Lisa Cazaux et Alexia Cerenys pour mener 19-0 à la pause. Malgré un retour des vestiaires poussif, grâce à sa conquête dominatrice Lons va inscrire un nouvel essai par sa néo-retraitée internationale, Lise Arricastre. Laetitia Royer, dans les dernières minutes, marque un dernier essai pour sceller le score. Les Lonsoises peuvent souffler, et savourer, le retour en bus, d'une bonne dizaine d'heures, sera forcément plus facile à supporter !