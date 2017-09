Section paloise : le manager de la performance Christophe Savio sorti du staff pro

Du changement dans le staff de la Section paloise en ce début de saison. Vous l'avez peut-être remarqué. Depuis une dizaine de jours, le manager de la performance Christophe Savio, est sorti du groupe pro.

Depuis le début de la saison, un préparateur physique écossais est venu grossir le staff de la Section paloise. Il s'agit de Iain Cleland, anglo-saxon, en provenance du Super rugby, le championnat de l'hémisphère sud. C'est ce qui a provoqué cette réorganisation. Sa venue a été décidée en mai. Depuis, il a intégré le groupe des préparateurs physiques avec Jean-Luc Albert et Roxan Bernard.

Quid de Christophe Savio

Mais depuis le début de saison, Christophe Savio lui était toujours dans le staff sauf que, samedi, pour la réception de Castres, Christophe Savio n'est pas apparu sur le banc de touche comme habituellement derrière Simon Mannix. Le manager de la peformance ne filme plus non plus les séances d'entrainement la semaine. Il aurait fait le choix de prendre du recul par rapport au groupe.

Un homme clé du dispositif

C'est pourtant lui qui a développé l'utilisation des données data des joueurs via GPS. Après dix ans à la Section paloise, Christophe Savio reste cependant salarié dans un rôle de conseiller spécial, nous a-t-on précisé au club. La saison dernière, Christophe Savio a été approché par le Stade toulousain, sans donner suite. Trop tard désormais. La saison est belle et bien lancée.