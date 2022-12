Le manager du Stade Rochelais, Ronan O'Gara, prolonge jusqu'en 2027

Le Stade Rochelais l'a annoncé en fin de journée ce mardi 6 décembre : Ronan O'Gara prolonge son contrat. Il restera le manager des Maritimes jusqu'en 2027. Il est arrivé au club en 2019, en tant qu'entraîneur principal. Il a amené les Rochelais jusqu'à leur premier titre l'an dernier, et pas n'importe quel titre, celui de Champion d'Europe.

ⓘ Publicité

Le président du Stade Rochelais, Vincent Merling, se dit, sur le site du club, "heureux et fier de la prolongation de Ronan, qui s'inscrit dans un objectif durable de performance. Ensemble, avec nos supporters, nous avons vécu de grandes émotions collectives et j’ai la conviction que nous allons en vivre d’autres lors des prochaines saisons".

Et Ronan O'Gara explique, toujours sur le site : "Ma famille et moi nous sentons très bien ici. J’adore mon groupe. Progressivement, nous changeons de statut et j’ai la conviction que ce n’est que le début. Et puis les supporters ici sont incroyables. Cette passion qui les anime, ce soutien qu’ils m’ont témoigné. Oui, je dois le dire, tout cela a rendu ma décision facile. C’est une grande responsabilité mais aussi beaucoup de fierté de continuer ici."