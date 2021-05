Le manager du Stade Toulousain Ugo Mola peut entrer dans l'histoire de la Champions Cup

Seul Leo Cullen, entraîneur du Leinster et éliminé ce dimanche à La Rochelle, a réalisé la performance de gagner la coupe d'Europe en tant que joueur et en tant que manager. Ugo Mola aura l'occasion d'égaler ce record le 22 mai prochain à Twickenham.

Mola : "Je vais y penser pendant 15 jours"

Interrogé sur cette possible performance, Ugo Mola s'est montré surpris : "Je n'y avais pas du tout pensé, tu imagines si ça me tombe dessus ! Il y en a quelques-uns qui vont l'avoir dur pour me dire bravo mais on n'en est pas là. Sincèrement, ce qu'il se passe pour moi ce n'est pas très grave. J'ai la chance d'être dans un club incroyable. Ugo Mola ou un autre... J'ai juste la chance d'être dans un club incroyable et peut-être d'avoir eu la chance d'être là au bon moment. Tous les jours je bénis ce que j'ai de plus cher pour continuer à bosser dans un club comme celui-là. C'est gentil de me le dire, maintenant je vais y penser pendant quinze jours."

Face à La Rochelle le 22 mai

Le 22 mai prochain, le Stade Toulousain disputera sa première demi-finale depuis 2010 et aura l'occasion de décrocher une cinquième étoile. Ce sera face à La Rochelle, vainqueur du Leinster ce dimanche. Les Maritimes disputeront eux leur première finale de Champions Cup.