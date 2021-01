Le match de rugby entre Chambéry et Aubenas est reporté à cause de cas de Covid 19

En Nationale, le match de rugby qui devait opposer ce dimanche Chambéry à Aubenas est reporté à cause de cas de Covid.

Décidément, quand ça veut pas... Après avoir passé quasiment quatre mois sans fouler une pelouse en match officiel, le SOC Rugby n'aura joué que ce dimanche dernier à Dijon (défaite 22 à 20). Le club de Chambéry ne va pas enchaîner puisque on apprend que le prochain choc face à Aubenas est reporté à une date ultérieure, non connue. La rencontre aurait dû se disputer ce dimanche 17 janvier à 15h00.

Le club de Chambéry l'annonce dans un communiqué laconique, a minima. On n'en sait pas plus pour l'instant sur l'origine et le nombre de cas.