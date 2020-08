Report du match des Dragons Catalans, prévu ce week-end, un nouvel adversaire pour les Dracs

Décidément, cette saison 2020 de Super League sera un casse-tête jusqu'au bout pour les Dragons Catalans. Alors que les treizistes devaient affronter ce samedi Salford, le match a été reporté. Les Dracs se déplaceront quand même en Angleterre ce samedi, pour affronter Wakefield.

Report pour cause de Covid-19

En cause, un match qui opposait le week-end dernier Hull FC à Salford. Mardi, la ligue a indiqué que huit cas de Covid-19 ont été détectés dans les rangs de Hull (six joueurs et deux membres du staff). Après visionnage du match par les instances de la Super League, il a été établi que onze joueurs de Salford ont été en contact direct lors du match avec ces joueurs en question.

Conséquence, ces 11 joueurs de Salford ont passé des tests, qui se sont révélés négatifs. Malgré cela, il a été décidé que les joueurs devaient s'auto-isoler, et rester en quatorzaine.

De manière conjointe, les clubs, la ligue et la fédération ont donc accepté de reporter le match prévu entre les Dragons et Salford samedi.

À la place, les Dracs joueront donc contre Wakefield. Un match qui comptera... pour la deuxième journée. Il devait initialement avoir lieu en février dernier. Mais avait été repoussé à cause d'une tempête qui sévissait outre-Manche.