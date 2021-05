Le match du RC Vannes à Grenoble une nouvelle fois reporté

Encore une fois, le match du RC Vannes à Grenoble est reporté à cause du Covid-19. La rencontre de Pro D2 de rugby pourrait avoir mardi soir.

Le match Grenoble-RCV est décalé au mardi 11 mai. C'est ce que l'on peut lire sur le site internet du RC Vannes.

La rencontre avait déjà été reportée à deux reprises, elle l'est une nouvelle fois à cause d'un possible cas de Covid-19 au sein de l'effectif vannetais. Ce report doit permettre la tenue d'un nouveau test PCR au sein de l'équipe bretonne.

Il s'agit d'un match en retard de la 28ème journée de Pro D2 de rugby.