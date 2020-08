Le match USAP - Carcassonne annulé, une autre affiche proposée au public

C'est forcément une déception pour les fans en manque de rugby et d'USAP dans le département depuis près de six mois. Le match amical contre Carcassonne devait permettre de renouer avec ce plaisir et constituait aussi le premier rassemblement d'envergure dans le département depuis l'avant confinement.

Un cas de Covid 19 a été décelé lors de tests dans l'équipe carcassonnaise, ce mercredi. Par précaution, un accord a vite été trouvé ce jeudi matin : le match est annulé.

Ce vendredi soir à 20 heures, l'USAP propose un autre rendez-vous à ses supporters abonnés et partenaires : ceux qui étaient prioritaires et munis d'un billet pour le premier rendez-vous initialement prévu. Dans son effectif, l'USAP va dessiner deux équipes et baptise ce match : "USAP Barbarians - USAP formation". "On propose une nouvelle fête à nos supporters", explique le président François Rivière

Les joueurs de l'équipe première issus de la formation usapiste et accompagnés d'autres joueurs espoirs affronteront les autres joueurs de l'USAP. Le club propose un match en conditions réelles à ses supporters. Les consignes de sécurité et d'accès au match restent les mêmes. Cette rencontre sera suivie d'une présentation de l'effectif sur la pelouse.

La semaine prochaine, l'USAP doit normalement affronter Colomiers, toujours le vendredi à Aimé-Giral. La semaine suivant, aucun match n'était prévu mais ce créneau pourrait donc servir de reprogrammation pour l'opposition face à Carcassonne.