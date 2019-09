Le Mauléonnais Camille Lopez après son drop salvateur : "C'est quelque chose de particulier, je vis un rêve"

Mauléon-Licharre, France

On jouait la 70e minute du match. L'Argentine venait de prendre les devants pour la première fois de la rencontre contre le XV de France. C'est alors que Camille Lopez, qui a grandi à Mauléon et qui joue à Clermont, déclenche un drop de 35m en face des poteaux, de son pied gauche. Pas le drop du siècle, pas le plus réussi techniquement mais vital dans le succès des Bleus puisque les Argentins n'allaient pas s'en remettre (23-21).

En zone mixte, l'ouvreur français expliquait ce qu'il s'est passé à ce moment là dans sa tête, quand il décide de tenter le drop. "On récupère un ballon, on est dans une zone qui nous permet de faire ça. Je me dis qu’on était dans une zone où on peut le faire, que ça faisait un moment qu’on courrait derrière le ballon, qu’on avait plus trop de possession, qu’on était un peu sous pression. Ils venaient de passer devant au score donc je me dis qu’il faut qu’on repasse vite devant pour nous faire du bien à la tête."

"Content pour l'équipe"

Voilà comment, en une seule séquence, Camille Lopez a endossé le rôle de sauveur des Bleus, puisqu'il permet au XV de France d'imaginer un potentiel quart de finale de ce Mondial. Pour l'ouvreur, ce moment restera gravé tout au long de sa vie.

« Jouer une coupe du monde, c'est quelque chose de particulier. Je vis un rêve et aujourd'hui, c'est une belle histoire. Il a mis du temps à y aller, c’est vrai. Après au final il est passé… Et je le répète, qu’il soit passé 10 mètres au-dessus ou dix centimètres l’important, c'est qu’il soit passé. Je suis content pour moi mais surtout pour l'équipe [...] C'est un match de gagné et il en reste d 'autres, parce que notre but c'est de gagner le plus de matches dans cette compétition."