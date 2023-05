"Le meilleur moteur, c'est l'échec" dit le manager du RCT après les quatre défaites en finale de Challenge Cup

Même le plus subjectif des Écossais concèderait que la balance penche plutôt en faveur du RCT pour cette finale de Challenge Cup face aux Glasgow Warriors. Le coup d'envoi est à 21h ce vendredi soir à Dublin et avant cela, Pierre Mignoni, manager des Rouge et Noir, assure qu'il sent "bien son groupe". Le RCT aborde cette finale avec la sérénité d'un club rompu à la frustration : quatre défaites en finale de cette compétition (2010, 2012, 2020 et 2022). En face, les Warriors dépassent pour la première fois le stade des quarts de finale, peu importe la Coupe d'Europe.

"Pour atteindre le succès, il faut connaître des échecs", professe Mignoni

C'est du classique dans le sport de haut niveau mais c'est une réalité : peu nombreux sont les clubs qui ont tout gagné dès le début. La défaite forge et le RCT sait de quoi il parle : "Chaque finale est différente. Le meilleur moteur, c'est l'échec et je crois que ce club a connu des échecs et du succès. Mais pour atteindre le succès, il faut aussi connaître des échecs", philosophe le natif de la Rade qui pourra compter sur un groupe au complet .

"Un gros match et, j'espère, une belle fête", attend Ollivon

Même si l'avenir de Cheslin Kolbe est encore incertain au RCT, à 29 ans, il compte bien apporter "[mon] expérience". Le sud-Africain, vainqueur de la Champions Cup en 2021 avec le Stade toulousain, assure qu'il faut créer les conditions favorables pour remporter de telles finales : "Ce qui est important, c'est d'avoir une ambiance positive. Il faut se rappeler d'où l'on vient et où le club veut aller."

Ce qui se joue également dans ces rencontres, c'est la capacité de chaque groupe à gérer mentalement ces rendez-vous. "Bien sûr qu'il y aura de l'excitation et de l'engouement autour dans ce stade magnifique", reconnaît Charles Ollivon. En bon capitaine, il rappelle qu'il faut "rester focus sur le match et sur notre adversaire. Ça va être un gros match de phase finale et une belle fête, j'espère". Et tout le peuple n'attend que cela, pour sauver cette saison morose.