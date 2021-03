Le message ironique de la Fédération française de rugby sur la "journée de la gaufre" passe mal

C'est une blague assumée mais douteuse et qui fait polémique. Ce jeudi, la Fédération française de rugby a publié sur le réseau social Twitter le message suivant : "En ce 25 mars, nous vous souhaitons à toutes et à tous, une excellente journée internationale de la gaufre". Cela fait référence aux joueurs du XV de France qui avaient mangé des gaufres dans les rues bondées de Rome, selon le journal l'Equipe, à la veille de leur match du Tournoi des six nations face à l'Italie.

Après cette "escapade" des joueurs, contraire au protocole sanitaire strict pour éviter toute contamination au covid, le ministère des Sports avait demandé une enquête interne (qui n'a mené à aucune sanction), car douze joueurs et quatre membres du staff, dont le sélectionneur Fabien Galthié, avaient été testés positifs au coronavirus, entraînant le report du match France-Ecosse qui se joue ce vendredi 26 mars à 21h.

"Pitoyable", "pathétique"

Sur Twitter, certains s'amusent de cette référence à la gaufre, d'autres dénoncent un message "pitoyable", "pathétique","minable"ou encore "lamentable". Un utilisateur du réseau social s'indigne : "Vous n'avez aucun respect pour rien ni personne, les victimes, les malades, les soignants, les bénévoles et même votre propre équipe", écrit-il.

Contacté par l'AFP, le ministère des Sports a fait savoir qu’il n'était «pas content» de ce tweet.