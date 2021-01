Le MHR en mode survie après une nouvelle défaite contre Toulouse

Les rugbymen de Montpellier se sont une fois de plus inclinés samedi soir au GGL Stadium face au Stade Toulousain 2ème du championnat. Défaite 9 à 16 ( le score était de 6 partout à la mi temps).

Montpellier a souvent dominé mais a buté sur la défense toulousaine ne parvenant pas à concrétiser. "Le haut niveau est souvent une question de détails. On a la possession et l'occupation du terrain en notre faveur en première période, mais on ne marque pas. On se précipite. C'est le signe d'un manque de confiance. _On a rivalisé peut-être, mais cela n'a pas suffi pour gagner le match_" souligne le coach Xavier Garbajosa.

C'est la 3ème défaite à domicile cette saison. Le MHR qui compte trois matchs en retard est dans une situation très délicate à la 13ème et avant dernière place du Top 14 ,avant d'aller défier Lyon mercredi sur son terrain puis Brive en fin de semaine.

On s'est battu comme des chiens, c'est dur. On se bat pour la survie du club, Grégory Fichten pilier du MHR

Grégory Fichten le pilier du MHR très abattu Copier

Depuis notre première défaite à domicile devant Pau, on est en danger. Perdre à la maison était un signal négatif. On l'avait mis sous le signe de l'accident, on n'a pas réussi à inverser la pression. On est encore un peu plus en danger, Xavier Garbajosa

Xavier Garbajosa l’entraîneur du MHR reconnait que le club est aujourd'hui en mode survie Copier

Les autres résultats de la soirée

Bordeaux-Bègles - Toulon 31 - 18

Agen - La Rochelle (bo) 13 - 43

Lyon (bd) - Castres 14 - 15

A suivre ce dimanche (18h00) Stade Français - Brive (21h05) Clermont - Racing 92 .

Reporté Bayonne - Pau