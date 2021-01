TOP 14 - Le MHR en quête d'un second souffle pour le 1er match de l'année

C'est un sacré défi pour les rugbymen montpelliérains pour démarrer l'année 2021. Pour la 13 ème journée de TOP 14, ils reçoivent ce samedi à 17H30 au GGL Stadium les Toulousains. Les Montpelliérains sont 12eme du TOP 14 mais avec trois matchs en moins, reportés à cause de cas de Covid-19. Mais ça n’explique pas tout, en neuf matchs, ils en ont perdu six dont deux à domicile.

"C'est impensable et impératif de ne plus perdre de match à la maison" le talonneur Guilhem Guirado

Même chez eux, les Montpelliérians ne partent pas favoris comme le souligne Guilhem Guirado : "il va nous falloir mettre la barre très très haute face au Stade Toulousain et surtout pendant 80 minutes", et il ajoute "j'espère qu'on aura ce sursaut d'energie".

"C'est un match important face à un adversaire de prestige et parce qu'on a besoin de points"Xavier Garbajosa

L’entraîneur montpelliérain Xavier Garbajosa fait dans la métaphore : "on est comme un bateau dans la tempête, alors soit on se jette du bateau et on rejoint le premier port , soit on brave la tempête et la réussite n'en sera que plus belle."

Le Stade Toulousain a joué tous ces matchs , avec 8 victoires en 12 matchs. Toulouse sera privé de Romain Ntamack, opéré d'une double fracture de la mâchoire, il sera absent entre six et huit semaines. La saison dernière, Montpellier s'était imposé face à Toulouse 33-22.