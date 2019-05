Le MHR joue sa qualification pour les phases finales à Clermont

Montpellier, France

À Clermont, ce samedi, le MHR peut se qualifier pour les phases finales du Top 14. Pour s'assurer les barrages, les joueurs de Vern Cotter doivent l'emporter avec le bonus offensif. Un scénario qui semblait quasi-impossible en février, lorsque Montpellier comptait 13 points de retard sur le barragiste.

Une série de sept victoires en huit matchs

Pour réussir cette performance, les rugbymen montpelliérains vont tenter de continuer leur série : ils viennent de remporter sept de leur huit derniers matchs et sont revenus dans le Top 6 après leur victoire avec bonus contre le Stade Français (42-25), lors de la précédente journée. Seule menace pour le MHR : le Stade Rochelais. Les Maritimes comptent le même nombre de points (66) et affrontent Bordeaux-Bègles, qui n'a plus rien à jouer. Il faudra prendre au moins autant de points que La Rochelle pour assurer la qualification.

Clermont est déjà en demies-finales

Contre Clermont, deuxième du championnat, cela pourrait paraître compliqué. Mais les Auvergnats sont sûrs d'accéder aux demi-finales, ce match a donc peu d'enjeu pour eux. C'est l'occasion ou jamais pour les Montpelliérains de gagner au stade Marcel-Michelin et de composter leur ticket pour ces phases finales. Et continuer de croire au titre.