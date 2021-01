Le ministère des Sports recommande aux clubs de rugby de reporter leurs matchs face aux équipes britanniques

Plusieurs matchs de Coupe d'Europe et de Challenge européen sont concernés [photo d'illustration].

Le ministère des Sports a écrit à la Ligue nationale de rugby (LNR) "pour l'inviter à reporter les prochaines rencontres incluant des clubs français, conformément aux souhaits exprimés par plusieurs clubs professionnels français de rugby ces derniers jours", explique un communiqué transmis samedi 9 janvier. Cette annonce intervient après la contamination de plusieurs joueurs de la Section paloise et de l'Aviron bayonnais au coronavirus, et notamment à son variant britannique, après des matchs contre des équipes britanniques. Un variant considéré plus contagieux.

Une réunion spécifique sur le Tournoi des Six nations se tiendra à l'initiative du ministère des Sports en début de semaine, est-il également annoncé. Perturbé l'année dernière par la crise sanitaire, les 6 Nations doivent s'étaler du 6 février au 20 mars.

Plusieurs rencontres en suspens

Selon une source institutionnelle, la Ligue nationale de rugby devrait appliquer ces préconisations alors que tout déplacement ou séjour au Royaume-Uni est déjà fortement déconseillé.

Cette décision remet donc en cause les deux prochaines journées de la phase de poule des deux coupes d'Europe de rugby, la Coupe d'Europe et le Challenge européen, prévues les prochains week-ends. Parmi les rencontres, Lyon devait recevoir les Écossais de Glasgow tandis que Toulouse devait se rendre en Angleterre, pour affronter Exeter, les tenants du titre. Clermont devait affronter les Irlandais du Munster, le Racing 92 les Harlequins.

Cette semaine, différentes réunions entre l'EPCR, organisateur des compétitions continentales, et les différents championnats impliqués avaient permis de renforcer le protocole sanitaire, jugé trop léger par les clubs du Top 14. Les organisateurs, selon les informations de l'AFP, avaient assuré vouloir se calquer sur le protocole appliqué en France, où les équipes sont testées trois jours avant les matches, au lieu de six dans les deux coupes européennes.

D'autres sports concernés ?

Le ministère des Sports indique également avoir "engagé un recensement de toutes les manifestations sportives programmées en France ces prochaines semaines incluant des participants du Royaume-Uni, ainsi que les prévisions de déplacements de délégations sportives françaises sur le sol britannique. Dès lundi, le ministère s'entretiendra avec les fédérations sportives et organisateurs d'événements concernés."