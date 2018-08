Aurillac, France

La tristesse est immense à Aurillac, après la mort ce vendredi 10 août d'un joueur de rugby : Louis Fajrowski, un jeune espoir du Stade aurillacois.

Un choc sur le terrain

Le club affrontait Rodez en match amical au stade Jean-Alric. Le rugbyman de 21 ans est sorti du terrain après un choc à l'heure de jeu. Accompagné d'un médecin, il a rejoint les vestiaires, où il a perdu connaissance à plusieurs reprises.

Des secours ont rejoint l'équipe médicale du club mais n'ont pas réussi à ranimer le joueur. Le Stade auricallois a fait part de son émotion sur Twitter.

Le @SArugbyofficiel a la douleur de faire part du décès de Louis FAJFROWSKI, jeune joueur espoir. Louis est décédé à la suite d’un malaise dans le vestiaire lors d'un match amical.Le Stade Aurillacois est en deuil et ses membres adressent leurs sincères condoléances à sa famille. — Stade Aurillacois (@SArugbyofficiel) August 10, 2018

Les hommages du monde du rugby

Le décès de Louis Fajfrowski secoue toute la communauté du rugby, les messages de condoléances et de soutien se sont multipliés sur Twitter, à l'image de celui de l'ASM.

Terriblement choqués par le décès de Louis Fajfrowski toutes nos pensées accompagnent nos amis du @SArugbyofficiel

Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de ce jeune joueur parti bien trop tôt. #tristesse#solidaritéhttps://t.co/rguAlg94HO — ASM Rugby (@ASMOfficiel) August 11, 2018

Le président de la Fédération Française de Rugby, Benard Laporte, ainsi que le syndicat de joueurs Provale ont eux aussi fait part de leur émotion. Le syndicat indique avoir ouvert une cellule psychologique pour tous les membres du club de rugby d'Aurillac.

Effondré d’apprendre que Louis Fajfrowski, jeune joueur du Stade Aurillacois, est décédé ce soir. Toutes mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu'au Stade Aurillacois. — Bernard Laporte (@BernardLaporte_) August 10, 2018

Suite au décès de Louis Fajfrowski une cellule psychologique est mise en place par Provale pour tous les joueurs et les personnels du club d’Aurillac. pic.twitter.com/9fpPLmZ9NW — Provale (@ProvaleRugby) August 11, 2018

Le Pr Jean Chazal alerte le rugby français

Connu pour ses prises de position pour un rugby plus sûr pour les joueurs, le Pr Jean Chazal, neurochirurgien à Clermont-Ferrand, s'est exprimé suite au décès de Louis Fajfrowski. Il appelle à une grande réflexion pour protéger l'intégrité physique des joueurs : " Il faut une réunion nationale, internationale, avec toutes les instances... Les entraîneurs, les médecins, les arbitres. Ca prendra du temps, on ne va pas régler ça pour la saison prochaine ! Déjà il faut réfléchir au gabarit. Est-ce qu'on peut autoriser un joueur qui fait 135 kilos et 1m97 à jouer en troisième ligne ? A voir... Ensuite, il faut absolument revoir un certain nombre d'actions qui ont généré un carton jaune, un carton rouge et des suspensions. On a des centaines et des milliers de données vidéos, GPS, il faut les revoir pour créer une cellule scientifique qui regarde ce qui a généré des blessures graves. Et après on prend les mesures pour empêcher ça, avec les arbitres ! "