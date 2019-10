Le Mondial de nos Bleus toulousains : quand Baptiste Reynet défie Antoine Dupont

Toulouse, France

Le XV de France est à 80 minutes d'une qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Monde au Japon. Il suffit pour cela de prendre au moins deux points face au Tonga dimanche matin. Et ce, grâce à la victoire de l'Angleterre sur l'Argentine qui a éclairci l'horizon tricolore.

Avant ce match, on continue de vous faire vivre le mondial des Toulousains présents avec le XV de France. Ce weekend, les joueurs du TFC, et plus particulièrement le portier Baptiste Reynet, ont eu une pensée pour les Bleus. Le gardien de but a lancé un défi à Antoine Dupont.

"D'accord pour venir buter avec moi et voir qui est le meilleur ?"

Voilà le défi lancé par Baptiste Reynet chez nos confrères de la Dépêche. Réponse de l'intéressé : "Dès que je rentre, ça te laisse le temps de t'entraîner", sourit le demi-de-mêlée.

En espérant qu'Antoine Dupont rentre le plus tard possible du Japon.