Le Mondial de nos Bleus toulousains : serein comme Romain Ntamack

Toulouse, France

On avait demandé à son papa Emile en début de semaine si le fiston était angoissé avant d'entamer sa première coupe du Monde. La réponse avait fusé. "Angoissé Romain ? Non, non. Concentré et déterminé." Et Romain Ntamack a confirmé sur le terrain.

Romain Ntamack : "J'étais assez serein"

Tout n'a pas été parfait face à l'Argentine. Un début de match compliqué, quelques jeux au pied mal négociés, mais l'ouvreur des Bleus a aussi distillé de très bons ballons et a assuré au pied. Un 100% en première période avec deux transformations et deux pénalités passées. Un seul échec (78e minute). En fin de match, il a glissé au poste de centre pour laisser le 10 à Camille Lopez (qui passera le drop de la gagne).

Une première en Coupe du Monde qui n'a pas été de tout repos mais qui restera sans doute dans la tête du plus jeune joueur français à disputer un Mondial.

La décla de Romain Ntamack : "J'ai su assez tôt que j'allais démarrer à ce poste. J'ai essayé de vite faire abstraction de tout ça. Camille Lopez m'a aussi beaucoup aidé. J'étais assez serein. J'avais plus qu'à faire le boulot pour mettre le ballon entre les perches. Là, ça m'a réussi, je suis très content."