Le Néo-zélandais Ihaia West va quitter le Stade Rochelais pour Toulon à la fin de la saison

C'est une info mercato qui tombe à seulement quelques heures du match entre le Stade Français et le Stade Rochelais, en TOP 14, à 21h. Information qui vient du sud de la France. Le RC Toulon annonce ce dimanche 5 décembre dans un communiqué que le Néo-zélandais Ihaia West va rejoindre les Rouge et Noir : "Ihaia West rejoindra le Rugby club toulonnais dès la saison prochaine et portera le maillot rouge et noir jusqu'en 2025". Le demi d'ouverture est arrivé à La Rochelle en 2018.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le club toulonnais indique dans ce même communiqué : "Ihaia West voudra sans aucun doute remporter un trophée avec le RCT". Le joueur de 29 ans s'est engagé pour les trois prochaines saisons. Il aura porté trois ans le maillot jaune et noir. Avant La Rochelle, l'ouvreur a d'abord évolué en Super Rugby, un championnat de l'hémisphère sud avec les franchises néo-zélandaises des Blues d'Auckland (2014-2017) et des Hurricanes (2017-2018).