Le Niort rugby club retrouve la Fédérale 1 avec envie et ambition

Le dernier match officiel du Niort Rugby Club remonte à mars dernier. Autant dire que les rugbymen niortais ont hâte de reprendre le championnat de Fédérale 1. Premier match de la saison ce samedi 12 septembre à Limoges.

La Nationale en ligne de mire

"Nous sommes prêts à en découdre dans une poule qui sera somme-toute assez relevée avec des équipes qui se se sont lourdement étoffées", analyse Gilbert Nasarre. Le président du Niort RC qui affiche ses ambitions : "figurer à la fin des phases de poule dans les deux premiers, aller le plus loin possible dans les phases finales et pourquoi pas avoir la possibilité d'aller en Nationale". Un championnat intermédiaire entre la Pro D2 et la Fédérale 1.

Une saison qui démarre dans "un contexte inédit", reconnaît l'entraîneur Sébastien Morel avec la crise sanitaire en cours. Pour cette première journée, les matches de Marmande et du Bassin d'Arcachon sont reportés pour cause de cas positifs. Pas de cas de coronavirus au Niort RC.

L'effectif s'est renforcé qualitativement - Gilbert Nasarre, président du Niort RC

L'effectif est presque au complet. Il reste un recrutement à faire à l'arrière. "On a six recrues qui viennent du niveau au-dessus à des postes clés qu'on avait ciblé", précise Sébastien Morel. Parmi ces recrues le Fidjien Jone Qovu qui évoluait auparavant au Stade rochelais. Le club mise aussi sur des jeunes. "C'est un bel amalgame. Sur plus de 40 jours d'entraînement on est satisfait. On est impatient de voir si on est capable dès ce week-end de valider le travail accompli".

USA Limoges - Niort Rugby Club - 1ère journée de Fédérale 1, 19h30 au stade Beaublanc de Limoges