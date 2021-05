Le Niort Rugby Club tourné vers la saison prochaine, sans Sébastien Morel

Le Niort rugby club se prépare pour une nouvelle saison de Fédérale 1 à la rentrée. Avec du changement à venir dans l'organisation des championnats et le départ de l'entraîneur Sébastien Morel.

Après l'arrêt de la Fédérale 1 fin février, le Niort Rugby Club est désormais tourné vers la prochaine saison et se prépare à des changements dans l'organisation des championnats. "Ce n'est pas encore validé par le comité directeur de la Fédération française de rugby", précise Gilbert Nasarre, le président du Niort Rugby Club, mais ce qui se dessine, c'est un championnat de Fédérale 1 avec quatre poules. Les six meilleurs de chaque poule jouent les phases finales, soit 24 clubs. Les deux premiers de ces phases finales montent en Nationale, troisième division avant la pro D2 et le Top 14 . Les 22 autres clubs sont réunis dans un nouveau championnat, la Nationale 2.

Une refonte qui ne change rien aux ambitions du club de rugby niortais. "Notre objectif est d'être dans les deux finalistes pour monter en Nationale. Au plus tard en 2023", indique le président.

L'entraîneur Sébastien Morel quitte le club

Le Niort Rugby Club qui est à la recherche d'un nouvel entraîneur. Sébastien Morel, coach des arrières et figure du club quitte les Deux-Sèvres pour le Stade rochelais où il va s'occuper des espoirs et du centre de formation. Il y a trois candidats sur les rangs pour le remplacer. L'annonce du choix du clubest attendue d'ici mercredi.

"C'est une mauvaise nouvelle au plan sportif mais la plus mauvaise nouvelle c'est au plan humain. Il apportait vraiment beaucoup. Ses qualités de respect, de sincérité, d'engagement sans faille, d'ambition raisonnée", détaille Gilbert Nasarre, ému par ce départ.

Sébastien Morel quitte Niort pour le club de La Rochelle © Radio France - Noémie Guillotin

Côté joueurs, peu de départs. "Depuis 2017-2018, nous avons progressivement construits un groupe performant", note Gilbert Nasarre. Quelques arrivées annoncées par le président : chez les avants Gaëtan Clermont, ancien joueur du club, accord de César Baudin du Stade Rochelais. Chez les trois-quarts, le Sud-Africain Sibusico Sitholé a donné son accord, il évoluait dans un championnat équivalent au Top 14 en Afrique du Sud.

Une étude de faisabilité sur la transformation des infrastructures

Le stade Espinassou pourrait aussi connaître des changements. Une étude de faisabilité sur la transformation des infrastructures a reçu l'accord de la mairie de Niort indique Gilbert Nasarre. Les conclusions sont attendues pour septembre 2021. "Si l'on veut être en Nationale, il faut un stade aux normes de la pro D2 au moins et passer à une jauge de 4000 places assises et couvertes", explique Gilbert Nasarre. Actuellement il y en a 1200.