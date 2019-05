Le normand Gabin Villère veut faire monter Rouen en Pro D2, avant de s'envoler vers Toulon et le Top 14

Rouen - France

C'est le grand jour pour les Lions de Rouen ! Les rugbymen rouennais disputent leur demi-finale aller de Fédérale Une, ce vendredi soir, à Albi. Il s'agit de faire un pas vers la finale et de mettre ainsi un pied en Pro D2. En effet, en cas de qualification à l'issue des deux matchs, ils y seront.

"Le Top 14 : un rêve d'enfant"

Dans les rangs rouennais, un prodige : Gabin Villière. A 23 ans, l'ailier va tenter d'aider son équipe à monter, lui qui l'an prochain jouera à Toulon, en Top 14. L'élite du rugby français où il sera l'un des rares normands à évoluer : "Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'espère pouvoir jouer et j'espère que d'autres suivront. Je pense que ce sera le cas, car le rugby évolue, dans notre région". Un Top 14 que Gabin Villière a hésité à rejoindre : "Bien sûr que la question s'est posée. Depuis deux ou trois ans , j'avais des opportunités pour évoluer en Pro D2. J'étais resté, car le projet de Rouen évoluait assez vite. Cette année, c'était plus compliqué, car c'était des clubs de Top 14. C'est un rêve d'enfant, ce pourquoi on travaille et on se lève tous les jours".

"J'espère qu'on ne va pas se louper"

En attendant, ce serait un terrible échec pour lui d'échouer aux portes de la Pro D2 avec son club formateur : "Ce serait vraiment dur de ne pas monter. Cela fait longtemps qu'on a ce projet, qu'on travaille pour. Le club est prêt pour la Pro D2, que ce soit financièrement ou dans l'esprit humain. On a confiance dans notre président, lui aussi. On échoué l'an dernier, on a une nouvelle chance. J'espère qu'on ne va pas se louper. On donnera tout sur le terrain. Il n'y aura pas de regret."

Albi - Rouen : match à suivre sur France Bleu Normandie, en direct, à partir de 20h30 (coup d'envoi à 20h45)