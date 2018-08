Le MHR toujours en bleu mais avec des maillots encore plus modernes pour la saison 2017-2018. Confortables, élégants et on l'espère gagnants !

Montpellier, France

Le Montpellier Rugby et son équipementier Kappa ont dévoilé ce mercredi les deux maillots que les joueurs porteront pour les matchs à l'extérieur et à domicile pour la saison 2018-2019.

"Une nouvelle collection pensée comme un hommage à la belle région d'Occitanie et à son patrimoine aussi riche que divers" précise le club. "Le confort et la performance côtoient les racines et l’histoire du club dans ces tenues sobres et élégantes".

Mais plus que l'élégance, le club rappelle que ces maillots ont avant tout des produits de haute technologie "résistants aux nombreux contacts du rugby, ils ont également très confortables pour les joueurs, c'est une seconde peau". La bande de silicone en bas du maillot permet un maintient parfait, alors que la zone de gripp assure un contrôle du ballon idéal pour le porteur.

Le MHR vice champion de France de rugby en 2017 débutera la nouvelle saison le dimanche 26 aout à domicile contre Castres, champion de France en titre.