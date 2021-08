Le nouveau maillot du Stade Rochelais dévoilé par Adidas ne plait pas aux supporters

C'est une tunique sobre, noire, avec seulement les bords de manche et du col jaunes. Et un petit logo du club au milieu de la poitrine. Le nouveau maillot du Stade Rochelais a été dévoilé et mis en vente ce mardi par Adidas, le nouvel équipementier du club sur son site internet. Il s'agit, indique la marque, de la tenue que les joueurs porteront à domicile. Une tenue "conçue pour les grandes victoires" qui porte floqué dans le dos l'objectif du club "grandir ensemble".

Le nouvel équipementier du Stade Rochelais, Adidas a dévoilé ce mardi le nouveau maillot des joueurs à domicile - Adidas

Un maillot que les supporters n'apprécient pas du tout

La réaction des supporters, sur le forum Jaune et Noir ne s'est pas faite attendre : "c'est moche", "pas terrible", "banal". Quelques-uns expriment un avis différent "c'est sobre", "c'est beau". Mais la majorité n'aime pas ce nouveau maillot : "Addidas et le rugby, ça fait deux" écrit l'un d'entre eux, un autre s'interroge "c'est devenu un club de foot le stade rochelais" ? Certains tentent de se rassurer : l'absence de communication du club signifie peut-être que ce n'est pas le maillot définitif ? Les années précédentes, il présentait officiellement le nouveau maillot sur son site internet.

Mais les supporters ne se sont pas bornés à critiquer le maillot sur leur forum, ils ont directement interpellé Adidas sur les réseaux sociaux :

Quand les supporters redessinent le futur maillot du Stade Rochelais

Du coup, certains ont réfléchi au maillot idéal pour leur équipe préférée, et ont fait directement des propositions à la marque sur les réseaux sociaux. Quand les supporters redessinent le maillot du Stade Rochelais, ils font preuve de créativité !

Et comme ils ne manquent pas d'humour, il y a même une proposition pour un maillot à porter à l'extérieur !