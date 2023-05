Stade Toulousain : un nouveau maillot extérieur en hommage à un partenaire historique

Thomas Ramos et les Toulousains ont étrenné ce nouveau maillot extérieur pour la dernière de la saison à Wallon.

Outre la victoire attendue des Rouge et noir contre la lanterne rouge Brive (54-10) dimanche soir, ce qui a fait parler dans les travées de Wallon c'est ce nouveau maillot extérieur du Stade Toulousain étrenné par les joueurs pour la dernière de la saison à domicile. Un maillot anthracite, plus gris que le maillot extérieur de cette saison, avec une bande sur le ventre et des liserés jaunes fluo sur les manches, le tout agrémenté de chaussettes de la même couleur.

ⓘ Publicité

Clin d'œil à Peugeot de retour au Mans

Ce maillot conçu par Nike l'équipementier habituel du Stade Toulousain est en rupture avec les codes couleurs habituels du club. La raison ? Un hommage à un autre partenaire historique du club, Peugeot, qui s'apprête à signer un retour remarqué lors de la centième édition des 24h du Mans, les 10 et 11 juin prochains, weekend de la demi-finale de Top 14 des Rouge et noir. Toulouse et la marque au lion fêtent leurs 25 ans de partenariat cette année.

Mais pourquoi donc ces couleurs ?

Il s'agit en fait des couleurs de la voiture qui sera alignée sur le circuit mythique de la Sarthe dans moins de quinze jours. La 9X8 Hypercar est grise anthracite avec des liserés jaunes fluorescents. Et surtout, elle a été conçue sans aileron arrière, ce qui confère à la Lionne une ligne singulière, ce qui a représenté d'ailleurs un vrai défi technique.

Il s'agit d'un "projet audacieux qui permet au Stade Toulousain de rayonner au-delà de son principal domaine d’activité, le rugby", dit la direction communication et marketing du club. En espérant que ces nouvelles couleurs portent chance à Peugeot comme au Stade Toulousain le deuxième weekend de juin.