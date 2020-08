Top 14 : le parcours atypique de Thibaud Flament, nouvelle recrue du Stade Toulousain

Thibaud Flament rejoindra les rangs du Stade Toulousain en octobre prochain, une fois le championnat anglais terminé. Ce deuxième ligne de 23 ans a signé un contrat de trois ans avec les Rouge et Noir.

Il n'a jamais joué en France

Thibaud Flament, natif de Paris, a quitté très tôt la France. Il a grandi en Belgique, pays où il a découvert le rugby en jouant d'abord à l'ouverture. Puis à 18 ans, il part faire des études en Angleterre. Ce joueur de plus de deux mètres continue le rugby à l'université puis part en Argentine pour un stage. C'est là-bas que son niveau explose au point de jouer en première division argentine. De retour en Angleterre, il sera repéré par les Wasps.

"Un rêve d'enfant qui se réalise"

« Je suis bien évidemment très heureux de rejoindre le Stade Toulousain. Au-delà du rêve d’enfant qui se réalise, rejoindre ce club mythique a une saveur d’autant plus particulière qu’après avoir goûté au rugby argentin et anglais, ça sera la première fois de ma vie que j’évoluerai dans un club français.

Il me tarde donc de commencer à m'entraîner, de découvrir mes coéquipiers, le public, de découvrir pleinement cette ville que j’ai eu l’occasion de visiter quelques fois, mais il me tarde surtout de porter le maillot Rouge et Noir ! », explique le joueur sur le site officiel du club.