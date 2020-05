Le parcours de l'Aviron Bayonnais en Top 14 continue sur France Bleu Pays Basque... sur console et en direct !

Ce samedi 30 mai à 16h, en direct, quatre matches de Top 14 avec l'Aviron Bayonnais avec en ligne de mire la victoire, rien que la victoire ! Des rencontres commentés en direct par l'équipe des sports de France Bleu Pays Basque. C'est possible grâce... au jeu vidéo !

Les vrais joueurs de l'Aviron Bayonnais n'ont peut être pas encore repris les terrains, mais leurs avatars virtuels ont repris le Top 14.... sur le jeu vidéo Rugby 20 ! Ce samedi 30 mai rendez-vous pour la troisième édition de votre nouvelle émission "Du Bleu dans les Jeux" sur la plateforme pour joueurs Twitch : les matches de l'Aviron joués en direct sur console par David Talec avec les commentaires en direct de Thibault Vincent & Stéphane Garcia ! Et si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu et son fonctionnement, vous pouvez visionner cet entraînement matinal sur Rugby 20 !

Ce samedi 16h en direct : les matchs de l'Aviron Bayonnais sur Twitch

Au programme de cette Troisième journée :

Pour commencer un déplacement à Bordeaux. L'UBB assez proche au classement, 7ème à seulement un point. Un adversaire qui peut sembler à portée de l'Aviron.

La réception à Jean Dauger de Toulouse ! Le Stade Toulousain solide 3ème du classement s'avancera en favori de cette rencontre. Il faudra être solides !

Direction Paris. Le Stade Français accueille l'Aviron dans la capitale. Un Paris 10ème au classement. Pour le moment !

Et enfin la réception du Racing 92. Un cran au dessus de son rival le Stade Français au classement, le Racing est à la poursuite de l'Aviron !

Prochain match : Bordeaux / Bayonne samedi 30 mai à 16h - Rugby 20 capture d'écran

Résumé de la deuxième journée :

Une journée à oublier pour l'Aviron... Avec une série de trois défaites consécutives pour lancer cette journée, les Ciel & Blancs ne se sont pas mis dans les meilleures dispositions ! Passons outre les excuses toutes trouvées (terrain lourd, mauvaise connexion,...) car c'est vraiment en plein match que le joueur a pêché. De grossières erreurs défensives, des espaces énormes laissées dans la défense : c'était du pain béni pour Montpellier (qui marque un essai dans les dernières minutes de jeu), pour Lyon et Toulon (qui marquent chacun grâce à une percée foudroyante dans la défense bayonnaise). Une dernière victoire face à Brive pour se remonter le moral. L'Aviron Bayonnais est 6ème, mais pas encore décroché !

Le classement avant la 3ème émission du samedi 30 mai - Rugby 20

Résumé de la première journée :

Quatre matches, quatre victoires pour l'Aviron Bayonnais Rugby Pro, dont une victoire 12 à 0 dans le derby face à Pau en ouverture. Ce qui place le club à la deuxième place du classement derrière Clermont. Des ciel et blancs à la défense de fer (imprenables en mêlées, beaucoup de ballons grattés dans les ruck), mais à l'attaque encore perfectible, notamment dans les coup de pieds (une seule transformation), malgré un très bon Latu Latunipulu serial marqueur (4 essais pour lui).

