Le patron du BO Louis-Vincent Gave met la pression sur la mairie de Biarritz

Louis-Vincent Gave sort du bois. Après la polémique suscitée par les propos du président du conseil de surveillance Jean-Baptiste Aldigé, le président du directoire du BOPB s'exprime pour la première fois, souhaitant "faire un point" après une "campagne médiatique sans précédent contre la direction du club".

Je n'ai pas vocation à être un mécène

Dans son communiqué adressé aux partenaires, aux supporters et aux bénévoles, l'actionnaire majoritaire du Biarritz Olympique liste d'abord les engagements et les efforts réalisés afin de maintenir le club à flot, sportivement et financièrement. Louis-Vincent Gave évoque tour à tour "l'organisation sportive performante" - qui permet au BO de "jouer les premiers rôles" en Pro D2 -, la formation "florissante", la section féminine ainsi que le centre aéré multisports, sans oublier les économies réalisées afin d'assurer la pérennité financière du club.

Félicitations et soutien total à Jean-Baptiste Aldigé

Sur ce dernier point, le co-fondateur de Gavekal souligne : "De gros investissements ont été faits, en temps et en argent [...] j'ai assumé nos engagements en délivrant les choses sur lesquelles je pouvais avoir une emprise [...] Néanmoins, je n’ai pas vocation à être un mécène permanent. Ayant fait ce que j’ai pu pour redresser un club en péril, j’en appelle aujourd’hui au sens des responsabilités de tous les acteurs ayant à cœur la survie du BOPB." Et pour la première fois, il formalise la menace d'un départ : "Sans le respect des promesses faites et la tenue des engagements, nous ne pourrons finaliser et valider l’opération de sauvetage et de pérennisation du club, entrepris parfois contre vents et marées, et vindictes médiatiques locales."

Dans son viseur - sans la citer - Maider Arostéguy, la maire de Biarritz, et la question de l'aménagement du plateau d'Aguilera. L'édile, invitée de France Bleu Pays Basque, avait fait part de ses inquiétudes quant à l'image renvoyée par la présidence du BO. "Les partenaires s'en vont et je sens une réticence, une absence totale de désir d'associer leur nom à celui du BOPB" avait-elle déclaré. Une présidence qui ne devrait pas changer de tête, Louis-Vincent Gave tient à "féliciter" Jean-Baptiste Aldigé, l'assurant de "toute sa confiance".