Tristan Tedder de retour avec l'USAP après son KO : "Le plus gros choc de ma carrière"

Tristan Tedder n'a plus joué depuis le 23 décembre. Contre le Stade Français, l'homme clef de l'USAP fait son retour : "J'ai bien récupéré, ça a été compliqué après une telle commotion. C'est le plus gros choc de ma carrière, c'est la première fois que je suis KO comme ça."

Les images de son plaquage et du KO ont de quoi choquer : "Heureusement ma famille est en Afrique du Sud et ne peut pas voir les matchs en direct et pour le coup, c'est tant mieux.".

En tout début de match, Tristan Tedder s'est écroulé, net, sur le terrain montpelliérain . Il est resté allongé sur le ventre plusieurs minutes : "Dans le vestiaire, on m'a demandé si je me souvenais de comment j'étais arrivé là, j'ai dit oui et j'ai expliqué le contexte du match et le plaquage. Je me souviens du plaquage et du joueur en face, je me souviens juste de ça par contre, et qu'ensuite je me suis réveillé dans les vestiaires."

"La première séance d'entraînement, j'avais une chasuble différente pour qu'on ne me plaque pas."

Suite à cette blessure, l'USAP n'a pas voulu se prononcer trop vite quant à une reprise de la compétition mais la perspective d'un retour pour le match contre le Stade Français a ensuite été avancée. Les premiers jours après le KO de l'arrière usapiste étaient surtout peu encourageants : "La première semaine, on a suivi le protocole. Le premier jour ça allait mais le deuxième jour en recommençant la course, ça n'allait plus, j'ai dû m'arrêter. J'ai réessayé le lendemain mais ça n'allait toujours pas, alors je me suis reposé toute la semaine. La semaine suivante, on a recommencé et on y est allé petit à petit, mais je n'ai jamais eu de doute et d'appréhension."

Deux semaines après le choc, le manager Patrick Arlettaz avait évoqué sur France Bleu Roussillon les difficultés de son joueur à retrouver toutes ses facultés : "Il a l'impression par moments que ça bouge au ralenti autour de lui." Désormais, Tristan Tedder parle posément et explique la nécessité de prendre son temps avant de retrouver la compétition :

"Oui, le protocole est intéressant surtout avec tout ce qui se passe en ce moment et les anciens joueurs de rugby qui portent plainte. C'est la santé des joueurs qui est en jeu, c'est important. On sent qu'on avance. Il faut aussi que les joueurs soient prêts à écouter. Des fois, avec une petite commotion, le joueur est énervé et ne veut pas quitter le terrain alors qu'il le faut ! Le joueur doit accepter que s'il a pris un coup à la tête, il doit s'arrêter une ou deux semaines et même trois si besoin... parce qu'on a qu'un cerveau !"

Un fois que son état de santé générale s'est amélioré, Tristan Tedder a pu songer à un retour à la compétition et là encore, il a fallu y aller étape après étape : "Il faut être patient, il ne faut pas anticiper le retour. La première séance d'entraînement avec l'équipe je portais une chasuble différente pour que les joueurs ne me plaquent pas. Et puis on a avancé progressivement et c'est revenu."

"Je ne pense pas être dans le même état de forme."

L'homme en forme du début de saison côté catalan ne veut pas se poser en messie pour son retour. Humblement, il avoue avoir quelques réserves sur son état de forme en vue du match contre le Stade Français à Aimé-Giral. "Je ne pense pas être dans le même état de forme qu'en début de saison, après c'est à voir, samedi, on ne sait jamais. Il faut savoir que je n'ai pas joué depuis cinq semaines, les sensations ne vont pas être les mêmes. Le Stade Français en plus est en pleine forme. C'est la meilleure touche, la meilleure mêlée, mais ça reste un match de rugby. À nous de ne pas nous emballer, il y'a des choses pires dans la vie."

"C'est un gros challenge et c'est pour ça que c'est beau, si on arrive à rivaliser ce week-end, on peut prendre de la confiance pour la suite. On ne doit pas avoir peur. On va essayer de tout donner et de battre le Stade Français. Ça va être un beau match, il faut prendre du plaisir."

En grande forme ou non, le retour de Tristan Tedder reste une excellente nouvelle pour le club catalan en vue d'une série de matches décisifs pour se relancer dans la course au maintien. Le stratège usapiste reste un joueur ultra compétiteur déterminé à donner son maximum pour le club catalan avant de le quitter en fin de saison.