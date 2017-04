Le point en PRO D2 : l'USAP peut-elle se qualifier ?

Après sa victoire avec bonus à Narbonne, l'USAP est totalement relancée dans la course à la qualification. Elle a un léger retard au classement mais elle a des arguments à faire valoir et peut espérer laisser ses concurrents s'éliminer entre eux pour se faufiler dans les cinq premiers.

La PRO D2 a ce charme fou à chaque fin de saison. Comme lors des précédentes éditions, tout va se jouer sur les derniers matchs, voire même une nouvelle fois sur le dernier match. A l'inverse des saisons précédentes, la première place synonyme d'accession directe en TOP 14 est elle aussi encore en jeu. Oyonnax et Agen vont se la disputer avec Mont-de-Marsan en outsider.

Les Montois sont en ballottage favorable pour la qualification en demi-finale (quatre points d'avance et deux matchs à domicile). Derrière en revanche, c'est l'embouteillage ! Biarritz, Montauban et Colomiers sont à égalité pour les deux dernières places qualificatives. L'USAP, compte tenu de sa dynamique et de son calendrier de fin de saison peut légitimement prétendre défendre ses chances. Aurillac ne reviendra dans la course qu'en cas d'exploit à Mont-de-Marsan puis à Biarritz : compliqué.

L'USAP a en partie son tableau de marche. Il faudra clairement faire le plein de points contre Angoulême à Aimé-Giral et certainement aussi contre Béziers lors de la dernière journée. L'USAP devra-t-elle réaliser un exploit à Oyonnax pour se qualifier ? Si, elle le fait, elle aura complètement son destin en mains.

Classement

1. Oyonnax 81 +163

2. Agen 79 +109

3. Mont-de-Marsan 76 +141

4. Biarritz 72 +79

5. Montauban 72 +128

6. Colomiers 72 +152

7. Perpignan 69 +99

8. Aurillac 65 -7

Le Calendrier

1- Oyonnax (81 points) reçoit Bourgoin, reçoit l'USAP et va à Montauban

USAP, les points faibles pour une qualification

L'USAP entame le sprint final avec trois points de retard et va devoir doubler deux équipes au classement

et va devoir doubler deux équipes au classement Un déplacement périlleux à Oyonnax qui oblige à un exploit pour se qualifier ou a faire le plein de points à domicile pour rester en course.

qui oblige à un exploit pour se qualifier ou a faire le plein de points à domicile pour rester en course. Un goal average très défavorable en cas d'égalité avec Colomiers (à 2 ou à 3)

en cas d'égalité avec Colomiers (à 2 ou à 3) Un goal average général (pour le moment) défavorable par rapport à Colomiers, Montauban et Mont-de-Marsan

USAP, les points forts pour une qualification

Une dynamique retrouvée après la victoire à Narbonne et aussi un fort soutien assuré pour deux matchs capitaux à domicile

et aussi un fort soutien assuré pour deux matchs capitaux à domicile Deux matchs à domicile contre des équipes qui ne jouent plus rien au classement avec pour objectif envisageable de soigner le goal average général qui pourrait être décisif

contre des équipes qui ne jouent plus rien au classement avec pour objectif envisageable de soigner le goal average général qui pourrait être décisif Un goal average particulier favorable en cas d'égalité avec Biarritz et en cas d'égalité à trois avec Biarritz et Montauban

en cas d'égalité avec Biarritz et en cas d'égalité à trois avec Biarritz et Montauban L'USAP doit compter sur des faux pas de ses concurrents mais justement sur les trois derniers matchs, les quatre équipes classées devant elle vont s'affronter et ne pourront donc pas toutes faire le plein de points.

Rappel du règlement en cas d'égalités

Si deux ou plusieurs équipes se trouvent à égalité à l’issue de la phase régulière, leur classement sera établi en tenant compte des facteurs ci-après. Chaque facteur n’est à prendre en compte que si celui qui le précède n’a pas permis de départager les équipes concernées et d’établir ce classement :