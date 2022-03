Le premier club dans l'Indre de "touch rugby", une variante sans contact du rugby

C'est une alternative au rugby classique encore assez peu connue en France. Le premier club de "touch rugby" de l'Indre vient d'être créé en ce début d'année dans l'Indre, à Neuvy-Pailloux. Il compte pour le moment une dizaine d'adhérents, qui s'entraînent tous les mardis soirs. L'objectif est de développer la pratique de cette variante du rugby, qui se pratique sans contact.

Un sport relativement peu connu en France

Le "touch rugby" se joue à six par équipes. Plutôt connu dans certains pays, sa pratique reste encore assez limitée en France. Pourtant la pratique n'est pas si nouvelle : "Ce sport existe depuis 30 ans. Ca vient initialement de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie qui ont des jeux, même au rugby classique, un peu plus d'intervalle, un peu moins peut-être physique sur l'homme que traditionnellement en France" explique Maxime Descout, secrétaire du Neuvy Touch Rugby.

C'est un sport qui nous tient à cœur depuis longtemps

En Berry, on compte désormais deux clubs : celui de Bourges, qui existe depuis plusieurs années, et celui donc de Neuvy Pailloux. Le président du tout nouveau club de touch rugby, Emmanuel Sellier, a découvert lorsque lui et ses amis ont monté leur structure qu'ils étaient les premiers du département : "Ce qui est dommage, parce que c'est un sport qui mériterait d'être diffusé plus largement (...) au sein des écoles (...) parce qu'il n'y a pas de contact, et qu'on a le même esprit collectif que dans le rugby". Emmanuel Sellier a pour ambition de développer la pratique du "touch rugby" dans la région.

Le trésorier, président, et secrétaire du Neuvy Touch Rugby © Radio France - Manon Klein

Une alternative au rugby

S'il ressemble au rugby classique, le "touch rugby" s'en distingue sur un point en particulier : il n'y a pas de contact. Il peut donc convenir à un public peut-être plus large. C'est d'ailleurs ce qui a séduit le trésorier du club, Raphaël Sauvage : "C'est vraiment pratiquer un rugby que l'on ne peut pas normalement forcément pratiquer avec nos gabarits (...) Là on peut s'amuser sans se faire peur" explique le jeune homme.

Les créateurs du Neuvy Touch Rugby ne mettent pas leur pratique et celle du rugby classique en opposition, ils préfèrent voir des passerelles entre les deux : des anciens rugbymens qui passent au touch rugby, et inversement, des personnes qui seraient amenées au rugby via la pratique de ce sport sans contact.

Le touch rugby est une variante sans contact du rugby © Radio France - Manon Klein

Le tout nouveau club de Neuvy-Pailloux cherche encore des pratiquants, femmes ou hommes.