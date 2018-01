Bayonne, France

Les panneaux "Non à la Fusion" en blanc sur fond noir ont refait leur apparition au stade Jean-Dauger vendredi 26 janvier lors de Bayonne - Vannes. Rangés depuis deux ans et demi et le dernier épisode douloureux de la fusion avortée avec le BO, ils sont ressortis après l'annonce par les médias de discussions entre les dirigeants bayonnais et biarrots et les élus.

Interpellé par les associations de supporters de l'Aviron, dont l'opposition à tout rapprochement avec le voisin rouge et blanc ne semble pas avoir faibli avec les années, Francis Salagoïty a décidé de les inviter à le rencontrer ce mardi 30 janvier en fin de journée pour en discuter. Selon nos informations, le président du conseil de surveillance bayonnais souhaitent leur expliquer qu'ils se trompent sur la nature de ces discussions.

La Peña Baiona, les Socios, les Gars de l'Aviron et le B.O.C. (Bayonnais d'Origine Certifié) devraient donc, comme en mai et juin 2015, faire front commun pour écouter le dirigeant historique de l'Aviron, revenu aux affaires du club après la précédente fusion avortée, et lui signifier leur opposition renouvelée à tout club commun avec le voisin.

A 4 jours du derby Biarritz - Bayonne (samedi 3 février à 20h45) de la 22e journée de Pro D2, cette réunion a vraisemblablement pour objectif de calmer les esprits et permettre au choc, passionnel par nature, de se dérouler dans des conditions "normales".