Didier Lacroix, président du Stade Toulousain : "Le meilleur effectif qu'on ait jamais eu"

Didier Lacroix a balayé l'actualité du Stade Toulousain ce jeudi midi au stade Ernest-Wallon lors d'une conférence de presse de rentrée. Voici ce qu'il faut retenir.

La saison 2020-2021

Le président Didier Lacroix a commencé par revenir sur la saison dernière, ponctuée par un doublé historique Champions Cup/Top 14 : "Une saison exceptionnelle dans son contenu. Un appétit de compétition incroyable de la part de ce groupe. Deux finales avec un axe 2-8-9-10-15 où un seul joueur joue les deux matches comme titulaire. On est fiers de l'épaisseur de l'effectif. Un autre paramètre majeur, c'est le titre des Espoirs."

Pour la saison à venir, le président veut que son équipe "compte en coupe d'Europe et en Top 14 mais tous les clubs, absolument tous, peuvent battre le Stade Toulousain." Didier Lacroix espère revenir trois ou quatre fois au Stadium cette saison, notamment pour le Boxing Day et s'il y a qualification pour les matches aller-retour de la Champions Cup.

Retour à la normalité

Didier Lacroix, avec le retour du public dans les stades, veut que "les joueurs se remettent dans un rôle extra-sportif vis-à-vis des partenaires et abonnés. Il faut reprendre ces bonnes habitudes. La chose la plus importante cette année est de retrouver le public."

Le taux d'abonnement sera cette année équivalent à la saison 2019-2020 (plus de 4.200 abonnés) et 300 partenaires dont 60 nouveaux. "Une grosse satisfaction cet été d'un point de vue commercial. On sera à guichets fermés pour dimanche face au RCT." Par ailleurs, 1600 maillots ont été vendus en un mois cet été. Soit un quart du total des maillots vendus sur l'ensemble de la saison dernière.

Les finances du club

Après une année de huis clos quasi total, le Stade Toulousain a vécu grâce aux aides. Comme le rappelle Didier Lacroix : "Avec cette saison compliquée, le manque à gagner en terme de billetterie est de 8 millions d'euros pour le Stade Toulousain. Sans les aides de l'Etat (près de 4 millions d'euros pour le premier semestre 2021, 4 autres millions pour le second semestre), le club n'aurait pas pu tenir sur la saison 2020-21. On va présenter des comptes à l'équilibre dans un mois. Ces compensations ne vous amènent qu'à un résultat à l'équilibre. Une telle saison nous aurait amenés au moins un million d'euros de bénéfice en temps normal."

Le Stade Toulousain aura pour cette saison un budget global de 37 millions d'euros.

Les abords d'Ernest-Wallon

L'équipe professionnelle peut profiter d'un nouveau terrain synthétique pour s'entraîner depuis cet été. Il fait exactement les mêmes dimensions que la pelouse du terrain principal. Par ailleurs, le mur de soutien évolue. 25.000 briques rouges et noires habillent désormais le parvis du stade. Un site internet va être créé pour trouver facilement sa brique grâce à un QR code.

L'avenir du Stade Toulousain

Le président Didier Lacroix veut aussi préparer l'avenir du club. Avec notamment, en 2025, la création de la cité des rugby. Le cahier des charges est en cours de création. Le Stade Toulousain réfléchit aussi à déménager son centre d'entraînement dans les années qui viennent. "On est à l'étroit", dit le président qui veut également renforcer les capitaux propres pour "stabiliser le club." Ouvrir le capital aux supporters, à la façon du Barça et de socios, est toujours d'actualité.

Le transfert de Cheslin Kolbe et le recrutement

Sans donner de chiffres, Didier Lacroix est revenu sur la vente de l'ailier Cheslin Kolbe au RCT. _"_Le départ de Kolbe n'a aucun lien avec l'économie actuelle du club. Il faut aussi prendre en compte le fait que le joueur veuille partir. Il vaut mieux le faire avant la saison qu'en cours de saison."

Didier Lacroix estime que "l'effectif actuel est le meilleur jamais eu à Toulouse parce que ce sont des jeunes. Le phénomène Anthony Jelonch, j'ai l'impression qu'il est chez nous depuis un moment. Que les Castrais ne le prennent pas mal, je dis ça parce qu'il est ami avec des joueurs ici. C'est un joueur qui était très ciblé depuis deux ans."