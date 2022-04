Le printemps du Stade Toulousain s'annonce excitant : "On veut bien figurer sur les deux tableaux"

Score cumulé sur les deux matches : 50-49. Le Stade Toulousain est venu à bout de l'Ulster en huitième de finale de la Champions Cup. Il faut maintenant se projeter sur la suite, et cela s'annonce intense.

Se qualifier pour les phases finales du Top 14

Le Stade Toulousain, rentré au petit matin ce dimanche de Belfast, doit déjà basculer sur le Top 14. Deux matches importants à Toulon et face à La Rochelle se profilent. Toulouse n'est pas assuré pour le moment d'être dans les six mais veut croire à une dynamique : "Cette fin heureuse va redonner de la confiance et de la motivation. On sait combien ces dernières semaines de compétition sont dures autant physiquement que psychologiquement. Des victoires comme ça font du bien à la tête et au corps. Quand on arrive à ce niveau-là des compétitions, elles sont tellement belles qu'on a envie de bien figurer dans les deux même s'il y a encore eu de la casse", salive déjà le capitaine Antoine Dupont.

Le Munster les attend

Après ces deux weekends de championnat, il sera temps de se projet sur un quart de finale qui s'annonce chaud face au Munster. Une équipe que Toulouse a battu l'an dernier à Limerick : _"_Encore un immense défi devant nous. On a réussi à y gagner l'an dernier avec beaucoup de difficulté. On sait la force de leur public qui n'était pas là l'an dernier", ajoute Dupont."

Le staff va devoir gérer son effectif et espérer que l'infirmerie se vide. Une infirmerie où est entré hier soir Matthis Lebel, victime d'une luxation du pouce au Kingspan Stadium.