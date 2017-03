Le protocole commotion fait débat dans le Top 14

Avec la multiplication des commotions cérébrales sur les terrains du Top 14, la réglementation en vigueur fait débat. Le demi de mêlée Morgan Parra, victime de deux KO en moins d'un an, illustre cette situation. En cas de récidive, il serait arrêté pendant trois mois.

Il y a deux semaines, le retour sur le terrain du toulousain Alexis Palisson après un choc violent avec le rochelais Levani Bothia a sucité la polémique. Le vice-président de la Fédération Française de Rugby, Serge Simon, médecin de formation, avait jugé son cas "scandaleux" et pointé du doigt le staff du Stade Toulousain, qui a indiqué avoir "satisfait à l'obligation faite en la matière". Une enquête va toutefois être diligentée à la demande de la FFR " afin de savoir si les règlements en vigueur ont bien été respectés, et sinon, que des responsabilités soient établies et des sanctions prises".

"Il faut revoir la règle en matière de commotion cérébrale... " Morgan Parra, demi de mêlée de l'ASM

Victime lui aussi d'un choc tête contre tête avec son partenaire Viktor Kolelishvili lors du match à Bordeaux, Morgan Parra a repris la compétition samedi dernier contre Montpellier. Mais le demi de mêlée de l'ASM reste sceptique. "On fait attention, le club fait attention, le staff aussi, mais j'ai déjà fais deux commotions, et si j'en refais une autre avant le 5 avril je crois, je serais obligé de m'arrêter trois mois, mais si c'est le 6 avril, on fait quoi" s'interroge Parra, qui demande "un changement de la règle".

Car actuellement en France, trois commotions en moins d'une année, c'est trois mois d'arrêt. "Il faut harmoniser les choses" estime le Professeur Jean Chazal, éminent neurologue et responsable de la cellule médicale de l'ASM. "A l'étranger, c'est un peu différent, on estime que c'est une affaire de spécialiste, un neurologue ou un neurochirurgien, qui examine le joueur, et qui décide si il peut reprendre ou non".

Le Professeur Chazal souhaite une évolution de la règle © Radio France - Jean-Pierre Morel

"Une commotion, c'est le cerveau qui va taper contre la boite crânienne, et dans l'immense majorité des cas c'est sans conséquence" poursuit le doyen de la faculté de médecine de Clermont, "l'ASM est le club qui déclare le plus de commotions cérébrales, mais c'est simplement parce qu'il y a une prise de conscience, j'ai récemment passé une heure et demie à expliquer aux joueurs, et ils ont très bien compris, nous sommes là pour les protéger, même si parfois ça grince, on le voit bien avec Kolelishvili (arrêté 3 mois actuellement) qui nous manque, mais nous, les spécialistes, avons une responsabilité, et je crois qu'il faut remettre tout ça sur la table". En attendant, La FFR a également approuvé la création d’une Commission de Surveillance des Incidents qui sera "composée d’experts issus notamment du corps médical et arbitral dont la mission sera d'examiner l'application du protocole". Affaire à suivre...