Le quart de finale Stade Toulousain-Ulster aura lieu le weekend des 19/20 septembre

Le Stade Toulousain va jouer son quart de finale de Coupe d'Europe face à la province irlandaise de l'Ulster le weekend du 19 septembre.

Avec du public ?

L'EPCR a confirmé les calendriers ce jeudi. "Sous réserve de l’avis des autorités compétentes et en prenant en compte la santé et la sécurité des joueurs, du personnel des clubs, des officiels de match, des supporters et de l’ensemble des acteurs du rugby, il est désormais prévu que les quarts de finale des deux tournois auront lieu le week-end des 18/19/20 septembre et les demi-finales le week-end des 25/26/27 septembre", explique l'organisateur des compétions européennes.



On ne sait pas en revanche avec quel jauge de spectateurs ces rencontres auront lieu.

En Challenge Cup, Castres ira à Leicester jouer son quart de finale le même weekend.