Le Racing 92 manque sa demi-finale de Champions Cup de rugby face à la Rochelle

Lors de la deuxième demi-finale de la Champions Cup de rugby, le Racing 92 s'est incliné face à la Rochelle lors d'un match poussif avec beaucoup de pénalités. Score final 13 à 20 et les Franciliens ne verront pas la pelouse du stade Vélodrome en finale face au Leinster.

Matthieu Mirville / DPPI via AFP

Le Racing 92 ne disputera pas sa quatrième finale de Champions Cup de rugby après sa défaite face à la Rochelle, dimanche 15 mai, à Lens. Les Franciliens s'inclinent sur le score de 13 à 20 lors de la deuxième demi-finale de la compétition européenne qui opposait donc deux équipes françaises.

Exceptionnellement, la Défense Arena étant indisponible, la rencontre s'est déroulée sous la chaleur du stade Bollaert-Delelis de Lens, dans le Pas-de-Calais.

Beaucoup de pénalités

Les Ciel et Blanc ont ouvert le score sur une pénalité et pris les devants grâce à un essai de Vakatawa à la 26e minute, transformé par Nolann le Garrec (10-0). Les Rochelais se sont alors montrés plus offensifs, d'abord en scorant sur une pénalité puis avec un essai juste avant la mi-temps marqué par Greg Alldritt (10-8).

De retour des vestiaires, les points s'enchainent sur pénalités. D'abord le Racing à la 51e minute puis un essai de pénalité rochelais à la 53e (13-15). De part et d'autre, les cartons jaunes handicapent pendant plusieurs minutes les deux effectifs.

Une finale franco-irlandaise

Elles se sont jaugées, multipliant les pénalités (plus d'une trentaine en tout) et finalement, le Racing craque dans les toutes dernières secondes, assailli sur sa ligne par la Rochelle qui inscrit un essai, avec Wast (13-20) à la 80e minute.

Un match poussif mais qui permet à la Rochelle de retrouver en finale les Irlandais du Leinster, qui ont gagné face à Toulouse ce samedi. La rencontre aura lieu au stade Vélodrome de Marseille le samedi 28 mai.