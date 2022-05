Le RC Orléans en quête d'un exploit face au Servette Rugby Club de Genève

C'est une performance de taille voir un miracle que va devoir accomplir ce dimanche 15 mai le RC Orléans. En match retour des 16èmes de finale du championnat Fédérale 2 de rugby, le quinze orléanais reçoit le Servette Rugby club de Genève. Au match aller dimanche dernier en Suisse, le RCO s’est lourdement incliné, une défaite 36 à 6. Le vainqueur de cette double confrontation accédera dès ce dimanche à la Fédérale Une la saison prochaine.

Une victoire de plus de 30 points avec le bonus offensif

Et pour bien comprendre les enjeux de cette rencontre, il faut d'abord se plonger, comme dans un ruck tout en gardant ses appuis, dans les limbes de la Fédération Française de Rugby avec un point sur le règlement. Pour décrocher cette montée en Fédérale Une, le RCO va devoir tout d’abord rattraper les points terrain. C’est cela qui en premier départage les deux équipes en cas d’égalité à l'issue des deux rencontres. Il faut donc que le RC Orléans décroche cet après-midi : les quatre points de la victoire plus le point de bonus offensif obtenu grâce à trois essais de plus que l’adversaire. C’est ce qu’a réussi à faire le Servette, dimanche dernier en Suisse, et qui compte donc cinq points terrain avant de se rendre ce dimanche à Orléans. Pas simple déjà pour le RCO mais ce n’est pas tout. Le quinze orléanais doit également s’imposer de plus de 30 points, l’écart du match aller, car si il y a égalité points terrain, c’est le goal-average qui fait alors la différence.

Tout est possible, tout est possible-Léo Pecile

C'est donc à une remontada selon l'expression médiatico-sportive désormais consacrée aux dépends du Paris-Saint-Germain, que le RC Orléans est condamné. Pour autant pour Léo Pecile "tout est possible, tout est possible !". Titulaire ce dimanche après avoir fait une bonne entrée en jeu en seconde période en Suisse, le 3ème ligne orléanais ajoute "on va tout faire pour que ce week-end on reparte avec le point de bonus offensif et 31 points". Jimmy Belouet se montre plus mesuré. Pour l'entraîneur principal du RC Orléans " il faut être réaliste, on a en face de nous une très bonne équipe mais il n'y a pas d'abattement, on a ce match là pour laver l'affront en espérant un signe". Son homologue du Servette a la même retenue. Selon Clément Fromont "rien n'est fait surtout que nous on a tendance à déjouer, à vite prendre le boulard". La clé de la porte du miracle est peut être dans les propos du 3ème ligne orléanais Edwald Marchais " il y a une part de honte, on n'est pas à l'aise, on a pris une rouste, l''important c'est nous qui on est".

Le RCO sera privé pour ce match retour de Lucas Trinques (3ème ligne) blessé dimanche dernier et opéré cette semaine de l'épaule et de Victor Clech (3ème ligne), victime d'un K.O lors du match aller à Genève. La composition : Cretu-Grelet-Galuola-Mourrut-Alric-Ibaka-Pecile-Pinsard-Junquet (m)-David (o)-Pingot-Marchais-Lambert-Nasso-Billard. Sur le banc : Barret-Chergui-L Lemoine-Makolo-Ribault-L Lemoyne-Bourhano. Ce 16ème de finale retour entre le RC Orléans et le Servette Rugby club de Genève est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans à partir de 14h30 ce dimanche 15 mai. Coup d'envoi à 15 heures au Stade Marcel Garcin.