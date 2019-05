Le RC Vannes terrasse Mont-de-Marsan et file en demi-finale des barrages de Pro D2

Vannes, France

Un nouveau venu sur la scène professionnelle du rugby français est en train de se faire une place au soleil. Vannes a écrasé Mont-de-Marsan 50 à 10 ce dimanche en match de barrage de Pro D2 et ira affronter Brive en demi-finale dimanche prochain.

Le Rugby Club de Vannes a étouffé les Montois, pourtant habitués de ces phases finales de la deuxième division du rugby. Les Vannetais, qui vivent seulement leur troisième saison à ce niveau, ont marqué 6 essais. Anthony Bouthier, l'arrière du RC Vannes, vit un rêve éveillé et rend hommage à ses coéquipiers : "Les gens ne réalisaient pas trop que l'on jouait les quarts de finales de Pro D2", commence le joueur. "À la mi-temps on se dit qu'on est à 40 minutes des demi-finales. C'est vrai que quand on sort ces mots, ça pèse et c'est assez incroyable ce que l'on est en train de vivre. C'est vraiment tout un groupe qui a œuvré pour en arriver là et si on est autant en forme aujourd'hui, c'est grâce à ça".

Les joueurs et le staff se sont retrouvés en fin de match au milieu du terrain pour se féliciter. © Radio France - François Rivaud

Près de 8 000 personnes dans les tribunes

Un groupe qui vit bien cette saison et qui a régalé ses supporteurs. En fin de match, la joie se lit sur tous les visages des joueurs. Des slogans "On est en demi" ou encore "Ici c'est la Rabine" s'échappent de partout dans les tribunes. Le public est conquis grâce à ce match parfait et très bien maîtrisé, du début à la fin, de la part des Vannetais.

Ça chauffe ça chauffe. Dimanche barrage de #ProD2 entre @RugbyClubVannes et Mont de Marsan. Derniers réglages à l'entraînement @bleuarmoriquepic.twitter.com/RLlGJx1av9 — François Rivaud (@FrancoisRivaud) May 10, 2019

"C'est avec le travail de tout un groupe et grâce à l'enthousiasme et le soutien du public qu'on y arrivé", sourit Christopher Hilsenbeck le demi d'ouverture. "On avait envie de lâcher les chevaux ce dimanche, c'est ce qu'on a fait. On va dire qu'on a eu beaucoup de réussite, mais on l'a bien provoquée aussi donc forcément il y a beaucoup de satisfaction aujourd'hui".

Près de 8 000 spectateurs ont garni les tribunes de la Rabine pour cette qualification historique pour les Vannetais, sans compter les centaines de supporteurs présents sur l'esplanade du port devant un écran géant (près de 2 000 personnes).

Prochain match donc dimanche prochain pour le RC Vannes, ce sera face à Brive en demi-finale des barrages d'accession au Top 14. Le RCV n'a jamais été aussi proche de l'élite.