Le RCGC de retour en Fédérale 3 avec un match face à Saint-Leger-les-Vignes

Le RCGC retrouve la pelouse ce dimanche. Le club de rugby de Fédérale 3 de Guéret commence la saison avec un match sur le terrain de Saint-Léger les Vignes.

C'est une équipe que les guéretois connaissent mais qui, la dernière fois, ne leur a pas laissé un très bon souvenir. "C'est une équipe qui nous a battu lourdement il y a deux ans au stade Cher Duprat, ce qui n'est pas dans nos habitudes. A cause du Covid-19, nous n'avons pas pu faire le match retour. Nous y allons donc avec méfiance", concède le nouveau Président du club Patrick Martin.

On espère finir dans les quatre premiers.

Le Rugby Club Guérétois Creuse aborde cette nouvelle saison avec sérénité. "Il y a peu de nouvelles recrues, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de départs. Les entraineurs sont les mêmes que l'année dernière. C'est une équipe jeune et stable, c'est un club en bonne santé." Quant aux objectifs de cette saison 2021/2022 de Fédérale 3 : "On espère finir dans les quatre premiers. Si on passe un ou deux tours, ce sera déjà la fête", sourit le Président du RCGC.

Cette année les joueurs, devront en plus composer avec quelques nouveautés sur le terrain. Cinq nouvelles règles fixées par World Rugby arrivent jusqu'en Fédérale 3.

Le match face à Saint-Léger les Vignes est à suivre 15h, ce dimanche.