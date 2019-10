Le RCGC s'incline face à Montluçon, son rival historique (28-22)

Guéret, France

C'était un match attendu ! Les guérétois du RCGC se sont déplacés ce dimanche après-midi à Montluçon, un derby chaud bouillant avec un "public un peu hostile" confie l'entraîneur du club guérétois. Après leur victoire à domicile le week-end dernier contre Châteauroux, cette fois les hommes de Guillaume Paré n'ont pas réussi à enchaîner. L'équipe de Montluçon s'est imposée 28 à 22 face au RCGC.

On est tombé sur une équipe très solide devant, où on manquait vraiment de gabarit physique" - Guillaume Paré, l'entraîneur du RCGC

Cela s'est joué à six points d'écart. "On est pas passé loin" estime l'entraîneur du RCGC. "On était pas loin du hold-up mais cette fois ce n'était pas pour nous. On est tombé sur une équipe très solide devant, où on manquait vraiment de gabarit physique".

Le prochain match se jouera le 10 novembre à domicile, avec la réception de Saint-Léger-des-Vignes.