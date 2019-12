Rugby : le RCGC s'incline pour le dernier match aller de la saison

Cher du Prat, Guéret, France

C'est une défaite à domicile qui clôt la saison des phases aller de championnat pour le RCGC ce dimanche. Les Guéretois perdent 29 à 47 face aux joueurs d'Uzerche. Après une première mi-temps bien maîtrisée avec un score de 15 à 20, les Verts et Noirs subissent de nombreux placages et sont rapidement déstabilisés par le jeu solide des corréziens pendant la deuxième partie du match. Après cet échec, ils descendent à la 10e place du classement de Fédérale 3. En attendant la phase retour du championnat, les hommes du RCGC doivent rester mobilisés.

Se concentrer sur le mois de janvier

Maintenant il faut aller de l'avant pour l'entraîneur Guillaume Paré : "Le mois de janvier est décisif, on va recevoir des équipes qui sont plus dans notre championnat. Ce sont ces équipes là qu'il va falloir battre en priorité parce qu'on est encore quatre-cinq équipes à se battre pour ne pas descendre. Donc il va falloir se retrousser les manches et continuer d'être solidaire, c'est le plus important" déclare-t-il. "Il faut profiter des fêtes, se ressourcer d'un point de vue physique mais surtout d'un point de vue moral" ajoute l'entraîneur tout en restant motivés pendant les entraînements qui vont se poursuivre jusqu'à la reprise.

Le prochain match de la phase retour est prévu le 12 janvier au stade Cher du Prat contre Sancerre.

Malgré le froid et la pluie les supporteurs étaient quand même présents. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz