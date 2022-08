Avec son nouveau maillot domicile le RCT rend hommage aux héros du titre de 1992

Pour cette présentation du maillot, le club a réuni l'ancien capitaine Eric Champ, champion en 1992 et le jeune Matthias Halagahu, 20 ans, qui porte le nouveau maillot domicile.

Le RCT a dévoilé ce mardi son maillot domicile pour la saison prochaine. Il rend hommage à l'équipe victorieuse du championnat de France en 1992 puisqu'avec ses rayures noires, il ressemble beaucoup à celui que portaient les joueurs l'année du titre.

D'ailleurs, dans la vidéo de présentation, on voit notamment Eric Champ, capitaine des Toulonnais il y a 30 ans, dans le stade Mayol, qui prononce ces mots : "Ce maillot, il a une histoire. Ce maillot il est mythique et ce maillot il est champion de France." Le symbole est fort puisque c'est lui qui remet ce nouveau maillot au jeune Matthias Halagahu, 20 ans, deuxième ligne du RCT et espoir du club.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"Ce maillot sera porté comme un héritage."

Dans un communiqué, le RCT ajoute : " Symbole fort de l’histoire du club au Muguet, Nike et le Rugby Club Toulonnais ont souhaité, au travers du design de cette tunique, célébrer les 30 ans du titre de 1992. Ce maillot sera porté comme héritage tout au long de la saison 2022-2023, en espérant une fin de saison tout aussi historique."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce nouveau maillot sera en vente au RCT Store du centre commercial Mayol à Toulon à partir de jeudi. Il l'est déjà en revanche sur internet. Le maillot "Replica" coûte 139,99 euros, le maillot "Stadium" 89,99 euros et le maillot enfant 69,99 euros.