Rugby : le RCT connaît ses adversaires en phase de la poule de la prochaine Challenge Cup

Le RCT a une nouvelle revanche à prendre en Challenge Cup. Vaincus le mois dernier au Vélodrome en finale contre Lyon, les Toulonnais vont de nouveau participer la saison prochaine "à la petite coupe d'Europe". Les hommes de Franck Azéma et Pierre Mignoni connaissent d'ores-et-déjà les noms de leurs futurs adversaires en phase de poule. Le tirage au sort a eu lieu ce mardi Dublin, en Irlande, où se jouera d'ailleurs la finale.

Pas de club sud-africain pour le RCT

La future campagne est marquée par la participation de plusieurs équipes sud-africaines, comme ce sera d'ailleurs le cas en Champions Cup. Toutefois, les Varois ne s'y frotteront pas, en tout cas en phase de poule, puisque dans leur groupe ils seront opposés aux Italiens de Parme et aux Anglais de Bath.

Parmi les autres clubs français : Brive affrontera les Irlandais de Connacht et les Gallois de Cardiff, Perpignan sera confronté aux Ecossais de Glasgow et aux Anglais de Bristol, Pau rencontrera les Gallois des Dragons et les Sud-africains des Cheetahs, la franchise de Bloemfontein. Bayonne défiera les Gallois des Scarlets et les Londoniens des Wasps alors que le Stade Français a hérité des Italiens du Benetton Trévise et des Sud-Africains des Lions, basés à Johannesburg.

Premier match de poule en décembre

Les confrontations en aller et retour se disputeront entre le 9 décembre et le 22 janvier 2023. À l’issue de ces quatre journée, les six premiers de chaque poule - ainsi que le 9e et le 10e de Champions Cup - se retrouveront pour des phases finales. La finale à Dublin est prévue le vendredi 19 mai 2023.