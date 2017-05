Le RCT élimine Castres et affrontera la Rochelle en demi-finales du Top 14

Le RCT a battu Castres, vendredi soir, au stade Mayol (26-22) à l'occasion des barrages du Top 14. Les Toulonnais affronteront la Rochelle en demi-finales le 26 mai au stade Orange Vélodrome. Une soirée à suivre sur France Bleu Provence.

Le RCT a battu Castres (26-22) vendredi soir à l'occasion des barrages du Top 14 au stade Mayol. Les Toulonnais ont inscrit deux essais : Laurent Delboulbès (19e) et Leigh Halfpenny (64e).

Halfpenny l'homme de la victoire toulonnaise

Le RCT peut dire un grand merci à son arrière international gallois, qui a transformé en coin son essai puis donné de l'air à son équipe (pénalité, 71). Et avait déjà permis, six minutes plus tôt, à son équipe, alors à treize (exclusion temporaire de Gill, 48), de réduire l'écart d'une pénalité (16-19).

Le RCTen demi-finale le 26 mai face à la Rochelle à Marseille

Les Rouges et Noirs affronteront La Rochelle au stade Orange Vélodrome à Marseille, vendredi prochain à 21 heures. Une soirée exceptionnelle à vivre sur France Bleu Provence.