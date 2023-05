Le RCT en finale : le match sera retransmis sur écran géant à Toulon et La Crau

La finale de Challenge Cup entre le Rugby Club Toulonnais et les Glasgow Warriors prévue le 19 mai à 21H00 à l'Aviva Stadium de Dublin sera diffusée sur plusieurs écrans géants dans la métropole toulonnaise. La mairie de Toulon annonce à France Bleu Provence que deux écrans géants seront installés, comme pour la finale de la Coupe du monde de football en décembre dernier, sur la place Raspail au pied des Halles.

Une "Fan Zone" sera mise en place à partir de 18h30 avec 3 accès possibles, fouilles et palpations. Les Halles et les commerces du quartier seront ouverts jusqu'à minuit pour l'occasion.

Ecran géant à La Crau également

Un autre écran géant (de 18m2) sera également installé à La Crau par le club de supporters Rouge et Noir Les Z'acrau et la municipalité. De nombreuses animations sont prévues dès 18 heures Place Reynaud avec des buvettes et de la restauration notamment.

Ces écrans géants devraient attirer beaucoup de supporters du RCT. Les prix des billets d'avion et d'hôtel pour Dublin sont assez chers. Le club toulonnais propose une offre de déplacement à 780€.