Le RCT face au Leinster en Coupe d'Europe comme au bon vieux temps !

C'est une affiche digne des plus belles années du RCT sur la scène européenne dans le années 2010. Le tirage au sort de la Champions Cup a eu lieu ce mardi à Lausanne : les Toulonnais rencontreront le Leinster Rugby, en Irlande, le premier week-end d'avril (le 3, 4 ou 5 avril 2021) pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Europe*. Les deux équipes cumulent sept couronnes européennes, dont trois pour Toulon (2013-2014-2015).

"Un challenge immense"

"C'est un challenge immense qui nous attend" réagit Patrice Collazo, manager du RCT sur France Bleu Provence. "On va essayer de préparer au mieux cette échéance et de répondre présent. On récupérera des joueurs internationaux cinq jours après le dernier match du Tournoi, il faudra donc composer. Mais je crois que tout le monde aura à cœur de jouer cette affiche et de donner le meilleur" poursuit le manager général.

"Avec cette affiche, nous revenons dans la cour des grands" ajoute Emmanuel Bielecki, président des Z'Accrau du RCT. "Ce match nous fait rêver et rappelle les grandes heures du RCT. Je n'ai pas oublié l'interception de Bryan Habana au Vélodrome face aux Irlandais. Je suis content que ce huitième de finale se joue en Irlande. Cette fête du rugby sans public à Mayol... ça nous aurait fait pleurer !" ajoute le Varois.

* Il s'agit d'un match à élimination directe puisque le format de la Coupe d'Europe a été modifié cette saison pour s'adapter à la crise sanitaire.