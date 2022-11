Le RCT lance le premier "Hall of Fame" du sport français

Comme les stars de la NBA (championnat de basket américain), les plus grands joueurs du Rugby Club Toulonnais vont être intronisés dans un Hall of Fame, ou Temple de la Renommée. Si c'est une première dans le sport français, ce concept est très répandu dans le monde anglo-saxon. Le RCT veut donc, à son tour, consacrer les joueurs qui ont marqué l'histoire du club depuis sa création en 1908. Chaque année, cinq noms intégreront le Hall of Fame toulonnais. Et les supporters auront bien évidemment leur mot à dire !

Depuis ce jeudi soir, 18 heures, les fans peuvent voter sur le site du club pour leurs cinq joueurs de légende parmi 150 noms. En janvier prochain, un comité de sélection (composé notamment de Bernard Lemaître, d'Hubert Falco et de Marcel Ruffo) dévoilera les 15 nominés pour le vote final. Et les fans pourront à nouveau se prononcer pour désigner les 5 premiers entrants dans le Hall Of Fame du RCT.

Ces joueurs, dont l'identité sera dévoilée le 4 mars 2023 lors du match RCT-Stade Français au Stade Mayol, seront mis à l’honneur "pour l'éternité" au Stade Mayol, au Campus RCT, dans les boutiques et sur le site internet du club et à terme dans un musée du RCT qui pourrait ouvrir ses portes à l’été 2023 dans la tribune Delangre.

Pour Bernard Lemaître, président du RCT, "ce 'Hall of Fame' est quelque chose de merveilleux. Nous essayons depuis plusieurs années de recréer un lien très fort avec les anciens joueurs. Nous les voyons certes les jours de match mais ce n'est pas suffisant. Et je pense qu'eux-mêmes étaient un peu en manque de lien avec la vie quotidienne du club. C'est donc une façon de les honorer, que ce soit des 'anciens récents' ou 'des anciens anciens' et de les faire connaître aux plus jeunes supporters".