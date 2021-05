Le retour d'un millier de supporters au stade Mayol de Toulon

Au delà de l'enjeu sportif qui caractérise cette rencontre entre le RCT et l'UBB, c'est aussi la joie pour un millier de personnes de retrouver le stade Mayol de Toulon ce samedi à partir de 14h45. Un millier de supporters qui s'est arraché les 700 places sur internet mardi en 15 minutes. Les 300 autres étant réservées pour les partenaires. Un match dans un contexte sanitaire particulier et avec des mesures adaptées.

De très longs mois en effet que ces supporters attendent de pouvoir voir en chair et en os leurs joueurs. Et ce sera chose possible dès 13h15 avec l'arrivée du bus du Rugby Club Toulonnais place Besagne. Les voir, les encourager de loin mais évidemment pas les approcher. Les joueurs prendront alors la direction du stade tout comme les supporters selon un sens de circulation bien défini. Supporters qui s'installeront uniquement en tribune Bonnus. 700 personnes environ répartis 1 rang sur deux. Et avec deux sièges d'écart sauf en cas de petits groupes familiaux ou amicaux. Les partenaires seront répartis dans la Tribune Lafontan.

La buvette sera ouverte mais la consommation des boissons se fera à sa place, pas dans les travées. Et puis ce samedi marquera aussi aussi le retour dans Mayol du pilou pilou, en live et de la Coupo Santo, juste avant le coup d'envoi qui sera donné à 14h45. Des mois que le chant des terribles guerriers toulonnais et l'hymne provençal n'ont pas résonné dans le temple varois du rugby.