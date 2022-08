Le RNR débute sa saison de Pro D2 à Massy ce vendredi

Le Rouen Normandie Rugby débute sa saison de Pro D2 par un déplacement. Les Normands jouent ce vendredi à Massy, le promu de Nationale. Entraîneur et joueurs espèrent faire mieux que la saison passée et la quatorzième place obtenue.

C'est la rentrée pour les rugbymens Normands. Ce vendredi, ils seront sur la pelouse du stade Jules-Ladoumègue, à Massy. Une rencontre face au promu et champion de France de Nationale en titre, pour débuter la saison de Pro D2. Une rencontre qui n'a rien de facile pour l'entraîneur du RNR, Nicolas Godignon.

Nicolas Godignon, l'entraîneur du RNR Copier

"C'est une équipe respectable, assure-t-il, être champion de France c'est quelque chose qui arrive très peu dans une carrière de joueur et dans un historique de club. C'est une équipe qui a fait pas mal l'ascenseur mais c'est une équipe qui a l'expérience de cela, ce n'est pas un nouveau promu qui n'a jamais rencontré ce niveau-là". L'entraîneur souhaite que ses joueurs appliquent les principes de jeux travaillés durant la phase de préparation qui touche à sa fin, notamment l'efficacité dans les zones de marque.

Nicolas Godignon veut faire mieux que l'an dernier

Après une âpre bataille lors de la saison 2021-2022 pour le maintien, quel objectif cette année ? "Faire mieux, lance Nicolas Godignon. Si tu fais moins tu n'es plus là [en Pro D2] donc faire mieux ce serait bien".

Florent Campeggia, demi de mêlée du RNR Copier

Après deux saisons à Bourg-en-Bresse, le demi de mêlée Florent Campeggia est heureux de son retour avec les Lions. Et les sensations sont bonnes : "On a fait une bonne préparation tout l'été, physiquement on a l'air en place, sur notre jeu on a mis des choses en place qu'on répète depuis le début donc on espère être au niveau". Verdict ce vendredi, le coup d'envoi du match est prévu à 19h30.